Aus dem Polizeibericht : Polizei nimmt Exhitionisten in Hildens Norden fest

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Nach dem Anruf von Zeugen konnte die Hildener Polizei den Verdächtigen in der Nähe des Spielplatzes Karlrobert-Kreiten-Straße stellen.

Hilden Ein 74-jähriger Mann ist am Karfreitag unter dem Verdacht festgenommen worden, sich auf einem Spielplatz an der Karlrobert-Kreiten-Straße Kindern in schamverletzender Weise gezeigt zu haben. Fünf Tage nach der ersten Tat am letzten März-Sonntag kam es am Karfreitag gegen 15.50 Uhr, zu einem erneuten Vorfall.

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nähe eines Kinderspielplatzes einen Mann, auf den die Täterbeschreibung vom 28. März in auffälliger Art und Weise zutraf. Der Mann stand mit entblößtem Geschlechtsteil in einem Gebüsch. Die Zeugen informierten umgehend die örtliche Polizei. Die Beamten konnten den tatverdächtigen Hildener antreffen und vorläufig festnehmen. Der geistig verwirrt wirkende Mann gab an, in dem Gebüsch lediglich uriniert zu haben. Am 28. März will er nicht vor Ort gewesen sein. Der nur vorläufig festgenommene Hildener wurde der Kriminalpolizei übergeben. Diese leitete ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen gegen den 74-Jährigen ein. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, auch weiterhin jederzeit entgegen.

(-dts)