Polizei ermittelt in Hilden Unfallfluchten mit geringen Sachschäden

Zwei weitere Unfälle mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Hilden. An der Walder Straße wurde in Höhe der Hausnummer 40 vom 6. auf den 7. August ein parkendes Auto beschädigt. Der Fahrer habe seinen grauen Renault Megan am Dienstag gegen 20 Uhr dort abgestellt und bei seiner Rückkehr am Mittwoch gegen 12 Uhr einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite entdeckt. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.