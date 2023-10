Verkehr in Haan und Hilden Polizei meldet zwei Unfälle mit Fahrerflucht

Die Kreispolizeibehörde meldet weitere Unfälle mit Fahrerflucht. An der Kreuzung Mettmanner Straße/Nordstraße in Hilden wurde ein parkender VW Polo beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte das schwarze Auto, das dadurch am linken Heck beschädigt wurde. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Wagen wurde dort am Dienstag, 10. Oktober, gegen 17 Uhr abgestellt und der Schaden am folgenden Tag um 10 Uhr entdeckt.