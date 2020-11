Fahrradsicherheit in Hilden und Haan : Polizei kontrolliert Fahrräder an Schulen

Polizei kontrolliert Fahrräder an Schulen

Fahrradsicherheit in Hilden und Haan

Polizeihauptkommissarin Katja Lindemann füllt am Holterhöfchen in Hilden eine Mängelkarte aus – das Licht hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Bis zum 13. Dezember kontrolliert die Polizei in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht und der Zweiradmechnaniker-Innung Fahrräder an weiterführenden Schulen auf Verkehrstauglichkeit.

Die Polizei will mit der Aktion für das Thema „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ sensibilisieren. Denn jedes Jahr verunglücken mehrere hundert Radfahrer auf den Straßen des Kreises Mettmann.

Laut Statistik wurden im Jahr 2019 insgesamt 445 Radfahrer im Kreis Mettmann bei Verkehrsunfällen verletzt, davon 83 schwer. Zwei kamen sogar ums Leben. In Hilden gab es mit 101 verunglückten Radfahrern 19 Verletzte mehr als noch 2018. Städte wie etwa Langenfeld (73 Verletzte), Monheim (37) und Ratingen (99) verzeichnen im Vergleich zu den Zahlen im Vorjahr (Langenfeld 92, Monheim 54, Ratingen 108) einen leichten Rückgang.

Wer Mit Unterstützung der Zweiradmechniker-Innung Mettmann reparieren bestimmte Fahrradbetriebe die von der Polizei festgestellten Defekte an der Beleuchtungsanlage.

Viele der Unfälle wären sicherlich vermeidbar, wenn die Räder regelmäßiger gewartet würden, ist die Polizei überzeugt. Und deshalb führt sie seit einigen Jahren diese Aktion an weiterführenden Schulen durch. Besonders kritisch ist im Blick auf die dunkle Jahreszeit, dass die meisten Mängel bei Kontrollen der Lichtanlage gefunden werden. „Der größte Schwachpunkt ist eigentlich immer die Beleuchtung“, berichtet Polizeisprecher Ralf Becker.

Bei der Fahrradlichttestaktion im vergangenen Jahr wurden rund 2900 Fahrräder kontrolliert. Rund 12,4 Prozent aller geprüften Zweiräder, insgesamt 357, wiesen Mängel auf. „Den Radlern wurde eine Mängelkarte ausgestellt, mit der sie innerhalb von sieben Tagen zum nächsten Fahrradgeschäft gehen konnten, um die Mängel zu beheben“, erklärt Becker weiter. Die vom Mechaniker abgestempelte Karte wurde hinterher im Schulsekretariat abgegeben und zur Auswertung an die Polizei weitergeleitet.

Ähnlich wird es auch in diesem Jahr laufen: Insgesamt 21 Schulen in Haan, Hilden, Langenfeld, Monheim und Ratingen nehmen an der Aktion im Kreis Mettmann teil. Und Betreiber von Fahrradläden wie Günther Sticklat aus Langenfeld rechnen dann wieder mit einem vermehrten Kundenansturm.