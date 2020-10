Hilden/Haan : Polizei-Kontrollen begleiten Aktion „Lichttest“ 2020

Hilden/Haan „Lichttest“, die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion für PKW und LKW, hat wieder begonnen. Die Polizei im Kreis Mettmann begleitet die Aktion mit Verkehrskontrollen.

Hierbei achtet die Beamten auf Autos und Nutzfahrzeuge ohne aktuelle Lichttest-Plakette an der Windschutzscheibe, besonders aber natürlich verstärkt auf jede Art von Beleuchtungsmängeln an allen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Dazu werden kreisweit Fahrzeuge im Straßenverkehr angehalten und genauer überprüft. Lastwagen- und Autofahrer, die mit einer aktuellen Lichttest-Plakette 2020 an der Windschutzscheibe unterwegs sind, können dann oft deutlich schneller durch diese Verkehrskontrollen kommen. Bis Ende Oktober kontrollieren viele Kfz-Betriebe die Fahrzeugbeleuchtung kostenfrei Nur Reparaturen und Ersatzteile müssen bezahlt werden.