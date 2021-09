Suchaktion in Hilden : Polizei stellt falsches Fahrrad sicher – und sucht nun nach Besitzerin

Suchaktion in Hilden

Hilden Die Polizei stellt ein Fahrrad sicher, das zuvor gestohlen worden sein soll. Doch die Rahmennummern passen nicht überein. Jetzt suchen die Beamten die tatsächliche Besitzerin.

Hin und wieder nimmt die Polizei auch selbst mal ein Fahrrad mit, das korrekt abgestellt und sicher abgeschlossen in Hilden steht. Beispielsweise am 17. August an der Hochdahler Straße. Dort hatte eine Schülerin das kurz zuvor gestohlene Fahrrad ihrer Mutter entdeckt – zumindest glaubte sie das. Nun sucht die Polizei nach der tatsächlichen Besitzerin des Rads.