Fußgängerzone in Hilden Polizei nimmt Klemmbrett-Betrügerbande fest

Der alte Markt in Hilden am frühen Mittwochnachmittag: Es ist viel los in der Fußgängerzone. Ein älterer Herr, der sich etwas abseits vom Strom der Passanten hält, blickt versonnen in die Auslage des Blumengeschäfts gegenüber der Reformationskirche, als ihm plötzlich eine junge Frau eine orangefarbene Rose entgegenstreckt. „Vielen Dank, das ist aber nett“, sagt der Hildener, der eine Werbeaktion des Geschäfts vermutet und erfreut zugreift. Doch dann tritt die Frau plötzlich nah an ihn heran und hält ihm ein Notizbuch unter die Nase. Darin sind ein paar Zeilen mit Namen und Daten aufgeführt. „Bitte helfen Sie“, drängt ihn die junge, osteuropäisch anmutende Frau und berichtet, sie sammle Geld für die Operation eines Kindes. Der Hildener fühlt sich überrumpelt, zückt aber seine Geldbörse und sucht nach Münzen. „Die meisten Leute haben 30 oder 40 Euro gespendet“, ruft die Frau und drängt sich noch näher an ihn. Als der Hildener ihr ein paar Euromünzen in die Hand gibt, sieht er aus dem Augenwinkel einen jungen Mann, ebenfalls mit osteuropäischem Erscheinungsbild, auf sich zukommen. Die Frau streckt ihm die Hand mit den Münzen entgegen und ruft: „Das ist viel zu wenig.“ Als ein Passant aufmerksam wird und fragt, was los sei, türmt das Duo. Der Spender bleibt verwirrt zurück, um fünf Euro und eine Rose ärmer – die hat die junge Frau wieder an sich genommen.