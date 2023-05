Polizei in Hilden Polizei ermittelt nach zwei Fällen von Unfallflucht

Hilden · Man darf wohl von einem Gewohnheitsunrecht sprechen: Wer mit seinem Fahrzeug an einem anderen Fahrzeug Kratzer und andere kleinere Schäden verursacht, kümmert sich viel zu häufig nicht um eine Regulierung. In den vergangenen Tagen ereignete sich in Hilden zwei weitere Fälle.

22.05.2023, 15:01 Uhr

Kein Kavaliersdelikt: Für eine Unfallflucht zahlt man unter Umständen einen deutlich höheren Preis als nur eine dreistellige Schadenssumme. Foto: dpa/Arno Burgi

Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, hat sich ein Verkehrsteilnehmer von einem Unfallort an der Pungshausstraße entfernt. Der Fahrer eines schwarzen Renault Megane hatte sein Auto am vergangenen Freitag ab 17.40 Uhr für die Dauer von eineinhalb Stunden auf Höhe der Hausnummer 101 in einer Parkbucht abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden oberhalb des hinteren Radkastens seines Fahrzeugs fest. Der Schaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Am Mittwoch kam es auf der Walder Straße zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer VW Golf, der um 17 Uhr für rund eine halbe Stunde auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war, an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103/8986410 jederzeit entgegen.

(elk)