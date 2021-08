Hilden/Haan : Polizei zieht Führerschein von Raser ein

Hilden/Haan Gegen einen 18-jährigen Mercedesfahrer aus Haan ermittelt die Polizei Hilden wegen illegalen Autorennens. Der junge Mann sagte den Beamten sofort, dass es doch nicht strafbar sei, vor der Polizei zu flüchten.

Zeugen beobachteten am Freitagabend (06.08.2021) gegen 21.05 Uhr einen silbergrauen Mercedes CLK 200 mit Mettmanner Kennzeichen, der auf innerörtlichen Straße in Hilden mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und dabei wiederholt in höchst gefährlicher Art und Weise andere Fahrzeuge überholte.