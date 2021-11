Social-Media-Aktion im Kreis Mettmann : Polizei serviert Bußgeldkatalog als Speisekarte

Kreis Mettmann Das Blaulichtmenü für 55 Euro, die schnelle Küche „70 km/h innerorts“ für 800 Euro – die Polizei in Mettmann hat den neuen Bußgeldkatalog in ein Speisekarten-Format gebracht und landet damit einen Social-Media-Hit.

Innerhalb einer Stunde ist der Facebook-Beitrag der Kreispolizei Mettmann schon 500 Mal geteilt worden, 1000 Nutzer haben ein „Like“ hinterlassen – die ungewöhnliche Speisekarte kommt bei den Social-Media-Nutzern extrem gut an.

Polizeisprecher Daniel Uebber hatte die Idee, den ab diesem Dienstag geltenden Bußgeldkatalog auf diese Art zu präsentieren. Das Blaulichtmenü gibt es dort beispielsweise für 55 Euro („Unser beliebtes Gericht für alle Fans der Feuerwehr, die gerne in der Feuerwehrzufahrt parken. Achtung: Preiszuschlag bei Behinderung: insg. 100 Euro“), als „Spezialität“ bietet die Polizei das Gericht „Der Orientierungslose“ („Unnützes und belästigendes Hin- und Herfahren im innerörtlichen Bereich. Beliebtes Menü in der Poserszene“) an, unter dem Titel „Neue Gerichte“ ist auch „Wrong Way“ zu haben ( „Für unsere elektronischen Gäste, die mit ihrem Fahrrad oder E-Scooter einen Gehweg oder Radweg verbotswidrig nutzen“). Alle Preise seien gültig ab dem 9. November.