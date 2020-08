Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in einigen Städten des Kreises Mettmann in der Nacht zu Sonntag gegen Clankriminalität vorgegangen. 230 Beamte durchsuchten Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros und Gaststätten in Hilden, Haan, Monheim, Velbert, Erkrath und Langenfeld. NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Dieses Foto zeigt Beamte vor einem Objekt in Velbert.