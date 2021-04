Hilden : Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Aufmerksame Nachbarn hatten eine verdächtige Person bemerkt und die Beamten alarmiert. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Aufmerksame Anwohner beobachteten am Sonntagnachmittag (11.04.21) eine Person, die sich an einem Erdgeschossfenster eines benachbarten Mehrfamilienhauses an der Straße Mühle zu schaffen machte. Die vorbildlichen Zeugen alarmierten sofort die Polizei.

