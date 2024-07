Polizei bittet um Mithilfe Motorrad aus Hildener Tiefgarage gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Juli und Donnerstag, 25. Juli ist aus einer Tiefgarage in Hilden ein Motorrad gestohlen worden. Ein 62-jähriger Hildener hatt die Maschine der Marke Royal Enfield gegen 20.30 Uhr in der Tiefgarage an der Overbergstraße in Höhe der Hausnummer 21geparkt. Als er am Donnerstag gegen 12 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl der fünf Jahre alten Maschine fest und alarmierte die Polizei. Das Motorrad, eine Royal Enfield Interceptor 650, hatte ein Mettmanner Kennzeichen (ME-). Der Wert der Maschine beträgt etwa 7000 Euro.