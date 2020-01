Großeinsatz : Polizeihubschrauber hilft bei Festnahme

Hilden Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Samstagmittag in Hilden einen Mann gesucht. Ihm wird ein schweres Delikt vorgeworfen. Ein Hubschrauber hilft bei der Festnahme.

Die Polizei hat am Samstagmittag mit Hilfe eines Hubschraubers einen Mann in Hilden festgenommen. Die Beamten waren mit starken Kräften vor Ort und in der ganzen Stadt präsent – teilweise, wie beispielsweise auf der Gerresheimer Straße, verdeckt in Hauseinfahrten und damit von der Straße aus nicht sichtbar. Auch rund um den Nordmarkt und die Gluckstraße postierten sich Einsatzkräfte.