Beratungsmobil stoppt in Hilden Einbruch und Betrug: Polizei berät

Am Mittwoch, 10. Mai 2023, ist das Info-Mobil, in der Zeit von 10-12 Uhr, auf dem Warrington-Platz in Höhe des „Itter-Karrée“ (Saturn-Markt) anzutreffen. „Die Ansprechpartner stehen für jegliche Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und freuen sich auf Ihren Besuch“, erklärt eine Polizeisprecherin. Weitere Termine in anderen Städten werden jeweils aktuell bekannt gegeben, hieß es weiter.