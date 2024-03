Polizei in Hilden und Haan Wer erkennt dieses sichergestellte Diebesgut?

Bereits am 7. Februar hatte die Kreispolizeibehörde Borken die Festnahme von vier mutmaßlichen Wohnungseinbrechern verkündet. „Den Männern wird vorgeworfen, insgesamt 39 Einbruchdiebstähle sowohl im Kreis Borken als auch in Wuppertal und im Kreis Mettmann verübt zu haben. Unter Einbeziehung von Spezialkräften waren die Tatverdächtigen auf frischer Tat in Gelsenkirchen und Bochum festgenommen worden“, erklärte ein Polizeisprecher.