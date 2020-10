Kontrolle in Hilden : Polizei findet verschwundenes Fahrrad – und Cannabis

Kontrolle in Hilden

Hilden Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei 17 und 19 Jahre alte Hildener kontrolliert und dabei zwei Fahrräder sichergestellt. Es bestehe der Verdacht, dass zumindest ein Rad gestohlen worden seien, hieß es. Einer der beiden jungen Männer hatte außerdem Cannabis dabei.

Zwei 17 und 19 Jahre alte Hildener erwartet ein Strafverfahren. Polizisten hatten die beiden in der Nacht zu Mittwoch in Hilden kontrolliert und die Fahrräder sichergestellt.

Gegen 3.15 Uhr fuhren die Beamten über die Kreuzung Gerresheimer Straße/Westring, als ihnen zwei junge Männer auf Fahrrädern ohne Licht entgegenkamen. Die Polizisten hielten die beiden an und kontrollierten sie.

Dabei gaben der 17 und der 19 Jahre alte Hildener an, die Fahrräder zuvor in Gerresheim unverschlossen in einem Gebüsch gefunden zu haben.