Kriminalität in Hilden Fahndung nach zwei Verdächtigen mit Hubschrauber

Eine Fahndung, bei der sogar ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, lösten zwei 18-Jährige aus, die in dem Verdacht stehen, ein Auto aufbrechen zu wollen. Und das war am frühen Samstagmorgen in Hilden laut Polizeibericht geschehen: Gegen 5.45 Uhr alarmierte eine an der Mozartstraße wohnende Zeugin die Polizei und teilte mit, dass zwei Personen augenscheinlich versuchten, einen in einem Wendehammer geparkten Mercedes Benz A180 aufzubrechen. Bei der Zeugin soll es sich um die Geschädigte handeln, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Als die Beamten am Tatort eintrafen, flohen die Verdächtigen zunächst fußläufig in Richtung Bogenstraße. Im Rahmen der Fahndung, für die auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten zwei 18-Jährige, auf die die Personenbeschreibung zutraf, noch in Tatortnähe gestellt werden.