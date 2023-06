Schwerpunkteinsatz Polizei erwischt in Hilden drei Ladendiebe

In Hilden konnten in der Innenstadt drei Ladendiebe auf frischer Tat gestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Hilden gebracht und nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen. In Velbert wurde ein Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten mehrere Druckverschlusstüten mit Cannabis sicher, die er zuvor in ein Gebüsch geworfen hatte, als er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte. Bei Kontrollmaßnahmen in Monheim konnten die Einsatzkräfte zwei Personen antreffen, die per Haftbefehl gesucht worden waren. Die Beamten nahmen die Männer fest.