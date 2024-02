Verkehr in Hilden Unfall mit Fahrerflucht am Breddert

Alltäglicher Vorfall, aber kein Kavaliersdelikt: Die Polizei meldet eine weitere Unfallflucht. Am Breddert in Hilden wurde ein grauer Seat durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Kotflügel beschädigt. Die Höhe des Sachschadens belaufe sich auf einen dreistelligen Betrag in mittlerer Höhe, teilte die Polizei mit. Der Halter hatte sein Auto am 30. Januar gegen 23.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 29 abgestellt. Als er am folgenden Morgen gegen 8.30 Uhr zurückkehrte, entdeckte er den Schaden.