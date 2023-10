Verkehr in Hilden Polizei ermittelt nach Unfallflucht an Humboldtstraße

Hilden · Einen Schaden in vierstelliger Höhe hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Peugeot. Tatort war die Humboldtstraße in Hilden. Nun ermittelt die Polizei wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht.

04.10.2023, 17:18 Uhr

Kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat: Die Polizei hat immer wieder mit Unfallfluchten zu tun. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach einer Unfallflucht auf auf der Humboldtstraße in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 25 zwischen Freitag, 29. September, um 18 Uhr und Montag, 2. Oktober, um 15.30 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte einen parkenden blauen Peugeot 307. Dieser wies nach der Kollision deutliche Schäden an der linken Front sowie am Scheinwerfer auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Auch wenn Fahrerfluchten alltäglich sind, handelt es sich hierbei um Straftaten. Unfälle sollten unverzüglich unter der 110 mitgeteilt und die beteiligten Fahrzeuge, wenn möglich, nicht vom Unfallort wegbewegt werden, rät die Polizei. Auch noch so kleine Spuren sollten nicht beseitig werden. Zur Dokumentation von Schäden sollte die Kamera des Smartphones benutzt werden.

(elk)