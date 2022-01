Fahndung in Hilden : Polizei ermittelt nach Brand zwei Tatverdächtige

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Feuer in leerstehendem Restaurant in Hilden

Hilden Keine zwei Stunden nach dem ersten Notruf hat die Polizei zwei Jugendliche ermittelt, die laut den Beamten im Verdacht stehen, am 30. Dezember das Feuer in dem leerstehenden Restaurant an der Elberfelder Straße gelegt zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei hat nach dem Brand in einem leerstehenden Restaurant an der Elberfelder Straße am Abend des 30. Dezember (wir berichteten) zwei Tatverdächtige ermitteln können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 14- und den 15-jährigen Hildener ein.

Nachdem die Feuerwehr den Brand schnell gelöscht hatte, entdeckten Polizisten im Rahmen der Brandortbegehung, dass im Keller des Hauses zwei Feuerlöscher entleert worden waren. Im Obergeschoss fanden die Beamten frische Farbschmierereien und diverse beschädigte Sanitäranlagen sowie Zimmertüren, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Die Beamten fahndeten im Nachbereich nach verdächtigen Personen. Keine zwei Stunden nach dem ersten Notruf trafen sie auf eine Gruppe Jugendlicher in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes. An den Schuhen sowie an den Hosen eines 14- sowie eines 15-jährigen Hildeners stellten die Beamten frische Farbe fest, „die mit den Farbschmierereien in dem Brandobjekt korrespondierten“, hieß es weiter.

Die Polizisten brachten die beiden Verdächtigen zur Wache und stellten die Kleidungsstücke sicher. Im Anschluss übergaben sie die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten.