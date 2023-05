Polizei in Hilden Ermittlungen nach zwei Fällen von Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Tucherweg in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Halterin eines grauen Skoda Octavia entdeckte am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr, dass der linke Kotflügel ihres Autos beschädigt worden war. Sie hatte es in Höhe der Hausnummer 65 am Mittwoch gegen 18 Uhr abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.