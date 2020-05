Aus dem Polizeibericht : Seniorin unter Drogeneinfluss verliert Führerschein

Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Hilden Nach mehreren Verkehrsgefährdungen unter Medikamenteneinfluss gelingt es der Polizei auf der Elberfelder Straße in Hilden, eine Seniorin zu stoppen. Die 75-Jährige muss ihren Führerschein abgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei hat am Mittwoch in Hilden eine 75 Jahre alte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Frau hatte unter dem Einfluss starker Medikamente gleich mehrfach den Verkehr gefährdet. Gegen 11:50 Uhr war der Besatzung eines Streifenwagens ein grauer Skoda Roomster aufgefallen, der auf der Elberfelder Straße an einer roten Ampel gehalten hatte. Als die Ampel auf Grün sprang, blieb die Fahrerin des Wagens jedoch stehen. Erst als die Ampel wieder auf Rot sprang, fuhr die Frau in die Kreuzung ein. Glücklicherweise bemerkten die vorfahrtberechtigten Verkehrsteilnehmer den Skoda und stoppten ihre Fahrzeuge, sodass es hierbei zu keinem Unfall kam.

Die Polizeibeamten versuchten nun die Fahrerin durch mehrere Anhaltesignale zum Stoppen zu bringen. Die Frau am Steuer reagierte daraufhin jedoch nicht und fuhr weiter. Erst als die Polizeibeamten ihren Streifenwagen vor den Skoda der Frau setzten, hielt diese an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich unter dem erheblichen Einfluss von Medikamenten stand. So gab die Fahrerin an, Morphium zu sich genommen zu haben.