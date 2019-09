Hilden : Einbrecher stehlen Werkzeug aus Rohbau

Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Irgendwann in der ersten Septemberwoche drangen unbekannte Täter in eine Baustelle an der Hochdahler Straße ein. Wie die Polizei mitteilte, entfernten die Täter Glas aus einem Fenster und stiegen in den Rohbau ein.

Sie stahlen elektronische Geräte, Armaturen und Steckdosenabdeckungen. – Am Sonntag gegen 2.50 Uhr zerschlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Elektronikfachhandels an der Schulstraße. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise unter Tel. 02103 898-6410.

(dts)