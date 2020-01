Einsatz : Polizei durchsucht Shisha-Bar an Benrather Straße

Polizei durchsucht Shisha-Bar an Benrather Straße

Die Polizei hat eine Shisha-Bar an der Benrather Straße durchsucht. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden Die Beamten überprüfen 14 Personen in dem Objekt. Ein Mann hat Drogen dabei.

Mit drei Mannschaftswagen ist die Polizei am Mittwochabend angerückt, um eine Shisha-Bar an der Benrather Straße zu durchsuchen. Dabei haben die Beamten 14 Personen kontrolliert, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zwei von ihnen waren unter 18 Jahre alt. Das hatte zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen zur Folge.