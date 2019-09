Hilden : Dieb stiehlt Geldbörse aus Auto

Dass Autos keine „Tresore“ sind, mussten die Eigentümer von zwei Fahrzeugen erkennen, aus denen Unbekannte an der Elberfelder Straße in Hilden Wertgegenstände gestohlen haben.

Zwei an der Elberfelder Straße abgestellte Fahrzeuge sind am Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr vor Unbekannten gewaltsam geöffnet worden. Die Diebe stahlen ein Portemonnaie und ein Smartphone.

Wie die Polizei mitteilte, schlug ein Täter auf der Elberfelder Straße in Hilden an einem geparkten Opel Corsa eine seitliche Dreiecksscheibe ein. Nachdem er so die hintere rechte Tür öffnen konnte, entwendete er ein Portemonnaie aus dem Kofferraum des schwarzen Wagens mit Düsseldorfer Kennzeichen und flüchtete. Gegen 16.20 Uhr, kam es nicht weit vom ersten Tatort zu einem weiteren Aufbruch eines abgestellten Fahrzeugs. Auch hier wurde die Scheibe eines geparkten Hyundai eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Smartphone entwendet.