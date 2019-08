Hilden : Polizei beobachtet Campus Holterhöfchen

Info

Ist Holterhöfchen ein Angstraum? Der Begriff bezeichnet allgemein einen Ort, an dem Menschen Angst empfinden können. Meist sind öffentliche Räume gemeint, in denen das Gefühl einer Bedrohung durch Kriminalität, insbesondere durch Straßengewalt, bei vielen Menschen besonders stark ausgeprägt ist. Der Begriff kann sich auf Straßenzüge und Parks beziehen, oder

Stellen in Parkhäusern, aber auch dunkle Unterführungen.