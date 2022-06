Einsatz in Hilden : Polizei beendet Schlägerei auf Schulfeier

Einsatz in Hilden

Hilden Am Mittwochabend kam es im Holterhöfchen zu einem größeren Polizeieinsatz. Dort sind laut den Beamten mehrere Menschen am Rande einer Schulfeier aufeinander losgegangen. Nun wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

