Aus dem Polizeibericht : Illegales Motorroller-Rennen auf dem Westring gestoppt

Die versuchte Flucht der beiden Motorroller-Raser endete auf dem Baumarkt-Parkplatz am Westring. Foto: dpa/Marius Becker

Hilden Zwei junge Düsseldorfer haben sich am Mittwochabend mit ihren getunten Motorrollern ein illegales Straßenrennen auf dem Westring in Hilden geliefert. Die Polizei beendete das Rennen.

Gegen 21.10 Uhr am Mittwoch waren zwei Polizeibeamteauf Streifenfahrt auf dem Westring unterwegs. Schon von weitem hörten sie lautes Motorenknattern von zwei Kleinkrafträdern. Kurz darauf sahen die Beamten zwei Heranwachsende, welche sich augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen auf ihren Motorrollern lieferten. So rasten die beiden Rollerfahrer mit annähernd 100 Stundenkilometern über den Westring in Richtung der Straße "Auf dem Sand". Dabei überholten sie sich mehrfach gegenseitig.