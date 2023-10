Politiker aus dem Wahlkreis auf Abgeordnetenwatch „Beschimpfungen gibt es eher auf Tiktok“

So gut wie gänzlich anonym kann hingegen, wer will, auf den sozialen Medien auftreten. Auch auf den Kanälen der Politikerinnen und Politiker werden Fragen gestellt, allerdings sind diese hier in den meisten Fällen knapper und direkter. „Auf Tiktok sind sowohl die Fragen als auch die Antworten meist sehr kurz“, erzählt der Landtagsabgeordnete Christian Untrieser aus seinem Alltag. Da er als Sprecher für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie viel mit ebenjenen Themen zu tun hat, gibt es auch auf Tiktok viele fachliche Fragen dazu. „Über Abgeordnetenwatch kommen gar nicht so viele Fragen rein“, so Untrieser. „Per Mail melden sich die Bürger häufiger bei mir, manchmal auch per Brief.“ Fragen beantwortet er meist selbst. Ist mal ein Thema dabei, dass mehr in den Expertisenbereich von Kollegen fällt, leitet er sie weiter. So kennt sich Schlottmann als Sprecherin im Ausschuss für Schule und Bildung gut in diesem Bereich aus. „Die Mails und die Fragen auf Abgeordnetenwatch sind meistens sachlich“, sagt Untrieser. „Wenn es mal Beschimpfungen gibt, dann eher auf Tiktok.“