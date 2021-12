Bauvorhaben in Hilden : Hier sollen Wohnungen und Häuser gebaut werden

Die Baulücke: Vorne an der Straße soll ein Mehrfamilienhaus mit Sozialwohnungen und Durchfahrt entstehen, dahinter Reihenhäuser. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Ein Projektentwickler will in zentraler Lage ein Mehrfamilienhaus mit zehn Sozialwohnungen und zehn Reihenhäuser im Innenbereich errichten. Alle Fraktionen stimmten für den Aufstellungsbeschluss. Wie viele Wohnungen tatsächlich gebaut werden, steht erst am Ende des Bebauungsplanverfahrens fest.