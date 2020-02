Hilden : Politik möchte erst nächstes Jahr sparen

Der Stadtrat (Blick in den Sitzungssaal im Bürgerhaus Mittelstraße 40) will den städtischen Haushalt voraussichtlich Mitte März beschließen. Foto: Christoph Schmidt

Hilden Der Kommune fehlen bis 2024 voraussichtlich knapp 40 Millionen Euro im Haushalt. Einige Fraktionen wie CDU und Grüne wollen mehr Zeit, um die Sparvorschläge der Verwaltung zu beraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Sechs Millionen Euro fehlten Kämmerin Anja Franke in diesem Jahr, weitere 6,2 Millionen Euro im kommenden. Die Stadtverordneten müssen beschließen, wo und wie viel eingespart wird. Doch damit tun sich viele von ihnen schwer, nicht nur, weil in diesem Jahr Kommunalwahl ist. Viele Aufgaben der Stadt sind Pflichtaufgaben. Da muss die Stadt Leistungen erbringen, auch wenn sie dafür nicht ausreichend Geld von Bund und/oder Land erhält.

Auch bei den so genannten freiwilligen Leistungen ist Sparen kniffelig: Weil dort Vereine und Verbände Aufgaben für die Stadt übernehmen und das Streichen hier zur Folge haben kann, dass die Stadt an anderer Stelle plötzlich zahlen muss. Formell soll der Stadtrat den Doppelhaushalt 2020/21 Ende März beschließen. Die Beratungen in den Fachausschüssen zeigen: Die meisten Sparvorschläge finden keine Mehrheit. Nur ganz wenige Sparbeschlüsse zeichnen sich ab.

Info Ohne Sparen droht Nothaushalt Wo könnte man denn nun konkret sparen? Kämmerin Anja Franke schlägt vor, die so genannten freiwilligen Leistungen von heute rund 7,5 Millionen Euro auf sechs Millionen Euro in den nächsten Jahren zurückzufahren. Wer entscheidet, wo gespart wird? Der Stadtrat, die gewählten Vertreter der Bürger, beschließt den Doppelhaushalt voraussichtlich am 25. März. Der Entwurf der Kämmerin ist nur ein Vorschlag, eine Diskussionsgrundlage, die die Politik aber auch nicht völlig ignorieren kann. Und wenn nicht gespart wird? Der Haushalt muss ausgeglichen sein. Wenn nicht, greift die Kommunalaufsicht, der Kreis Mettmann, ein. Dann würde Hilden in seinen so genannten Nothaushalt rutschen – und müsste sich künftig jede Ausgabe vom Kreis genehmigen lassen.

Hildener Sommer Kulturamtsleiterin Eva Dämmer hatte 2019 ein neues Konzept für den „Hildener Sommer“ versprochen und vieles ausprobiert. Sie und die Politik zogen jetzt Bilanz. Und die fiel durchwachsen aus. Mit einem Etat von nur 3000 Euro ist wenig zu machen. Die SPD möchte kein „Happening für Daheimgebliebene“ in den Sommerferien, sondern mehr Kultur für die ganze Stadt. Der Antrag der Grünen, den Etat auf 12.000 Euro aufzustocken (und dafür die Gewebesteuer zu erhöhen), fand keine Mehrheit. Kulturdezernent Sönke Eichner schlägt vor, den Hildener Sommer für einige Jahre auszusetzen, neu nachzudenken und Sponsoren zu gewinnen. Alles spricht dafür, dass der Hildener Sommer 2020 und 2021 nicht stattfindet.

Unicef-Gala Bürgermeisterin Birgit Alkenings hat den städtischen Zuschuss von 26.000 Euro im Jahr für 2020 und 2021 gestrichen. Und ist damit nicht auf Widerspruch bei den Ratsfraktionen gestoßen. Mit der Summe wurde die Miete für die Stadthalle, Gema-Gebühren, der Brandschutz und das Catering für die Künstler an einem Abend bezahlt. Der Erlös aus dem Verkauf von 1112 Karten in Höhe von 44.480 Euro im Jahr 2019 wurde komplett an das Deutsche Komitee für Unicef überwiesen. Ob es 2020 wieder eine Unicef-Gala in Hilden geben wird, ist noch offen. Die RP konnte Organisator Heribert Klein noch nicht erreichen.

Club-Konzertreihe Blue Monday Die Stadt hat ihren Zuschuss von 3000 Euro pro Jahr gestrichen, berichtet Veranstalter Axel Fischbacher. Das Programm Frühling 2020 findet aber noch statt. Ab Sommer müssen man sehen, wie es weitergeht. Er sagt: „Es sind die Musiker, die mit ihren Mini-Honoraren den Blue Monday sponsern.“ Möglicherweise ist auch nach 15 Jahren Blue Monday Schluss.

Leih-Bühne Die Stadt verkauft eine ihrer beiden Veranstaltungsbühnen, eine von zahlreichen Freiwilligen Leistungen. Gleichzeitig wird die Gebühr für die verbliebene große Bühne auf 300 Euro gesenkt (bislang Preis für die kleine Bühne). Die Mietpreise liegen unter den tatsächlichen Kosten, ein indirekter Zuschuss für die Vereine. Defizit bei 25 Anmietungen (2018) für die große Bühne: knapp 11.000 Euro.

Haushaltsausgleich Wenn der Stadtrat keine Einsparungen vornimmt, wie soll das Defizit denn ausgeglichen werden? Kämmerin Anja Franke hat noch eine so genannte Ausgleichsrücklage mit aktuell 12,8 Millionen Euro. Sie würde rechnerisch für zwei Jahre 2020 und 2021 reichen, um das Haushaltsdefizit auszugleichen. Das bedeutet aber nicht, dass die Politiker die Hände in den Schoß legen und einfach abwarten können. Denn bis 2024 ist keine Besserung der prekären finanziellen Schieflage in Sicht. Finanzexpertin Franke ist überzeugt, dass sich selbst bei bestem Willen allenfalls drei Prozent des Gesamthaushalts – das entspricht etwa 5,3 Millionen Euro – wenn überhaupt pro Jahr einsparen lassen.

Heribert Klein hat die Unicef-Gala vor 39 Jahren in Hilden erfunden. 2019 stand sie schon einmal vor dem Aus. Wie es 2020 weiter geht, ist noch offen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Axel Fischbacher macht seit 15 Jahren die Jazz-Club-Konzertreihe „Blue Monday“ in Hilden – mit wenig Geld und viel Engagement. Foto: Fischbacher

Die Reihe „Hildener Sommer“ (im Bild die Gruppe „ Vlinder“) fand in den Sommerferien einmal die Woche auf dem alten Markt statt. Jetzt will das Kulturamt neu nachdenken. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)