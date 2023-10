Umweltschutz in Hilden Politik in Hilden lehnt Steuer auf Einwegverpackungen vorerst ab

In der Begründung zur Anregung wurde darauf verwiesen, dass allein in allein in Deutschland jährlich 5,8 Milliarden Einweg-Getränkebecher und 4,3 Milliarden Einweg-Essensboxen verbraucht werden. Sollten diese Zahlen korrekt sein, würde das heruntergerechnet auf Hilden einen Verbrauch von 6,8 Millionen Bechern und Boxen pro Jahr bedeuten. „Die damit einhergehenden Umwelt- und Klimabelastungen sowie übervollen Mülleimer in meiner Stadt betrachte ich mit Sorge“, formulierte der Verfasser der Anregung in seiner Begründung. Bisher auf den Weg gebrachte Regelungen wie die seit Juli 2021 geltende Einwegkunststoffverbotsverordnung sowie die seit Januar dieses Jahres geltende Mehrwegangebotspflicht hätten „bisher nicht zu spürbar weniger Einwegmüll geführt“.