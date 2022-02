Absage für Wohnbebauung in Hilden : Politik lehnt Bauwunsch am Ohligser Weg ab

Der Eigentümer des Grundstückes Ohligser Weg 22 möchte zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier bis fünf Wohnungen bauen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Bauverein hat mit dem Segen der Politik am Quittenweg eigene Gartengrundstücke mit bezahlbaren Genossenschaftswohnungen bebaut. Andere Eigentümer am Ohligser und am Narzissenweg wollten auch bauen.