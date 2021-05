Hilden : Politik beschließt Stellplatz-Satzung

Hilden Eine angekündigte Verordnung der Landesregierung lässt seit Jahren auf sich warten. Durch die zunehmende Bauverdichtung in Hilden gebe es aber dringenden Handlungsbedarf, argumentiert die Bürgeraktion.

Städte in Nordrhein-Westfalen können bereits seit 2016 in eigener Zuständigkeit regeln, wie viele private Stellplätze pro Wohneinheit bei Neu- oder Umbau zu schaffen sind. Das bietet Chancen zur Steuerung des Wohnungsbaus und des ruhenden Verkehrs in „kleinen Großstädten“ wie Hilden. Unter den 100 am dichtesten besiedelten Städten Deutschlands steht Hilden auf Platz 35. Hier leben 2149 Einwohner pro Quadratkilometer.