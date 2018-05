Hilden: Politik befürwortet neuen Gewerbepark

So könnte es nach einem Umbau des Areals aussehen. Foto: Log Projekt

Hilden Die Firma Log Project möchte das Areal der Tennis- und Golfranch Bungert umnutzen - ab 2020.

Der Projektentwickler LogProject Development aus Langenfeld will im Bereich zwischen Nordring, A 46 und der Verlängerung der Gerresheimer Straße einen neuen Gewerbepark anlegen. Mit dem Betreiber der Bungert Tennis- und Golf-Ranch sowie einem Grundeigentümer habe man sich geeinigt, teilen die Geschäftsführer Ronny Connerth-Dietsch und Maik Bettentrop mit. Das würde das Aus für die "Sandbar" bedeuten. Das Gelände des Schnellrestaurants McDonald's ist von den Plänen nicht betroffen.

Rund 41 Millionen Euro will LogProject Development investieren. Der Gewerbepark soll kleine, flexibel kombinierbare Gewerbe- (2000 bis 4200 Quadratmeter) und Büro-Einheiten (300 bis 3100 Quadratmeter) sowie 245 Parkplätzen bieten. Die Zufahrt soll so bleiben. Das Unternehmen hofft, damit Platz für rund 17 Unternehmen und 300 bis 400 neue Arbeitsplätze in Hilden zu schaffen.