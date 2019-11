Hilden : Pogrom-Gedenken beim Sterngang

Zum Gedenken an die Reichsprogromnacht besuchen die Mitglieder des Arbeitskreises „Stolpersteine in Hilden" alle Stolpersteine in Hilden. Vorn Heide Wucke.

Hilden An den Stolpersteinen entlang führt Samstag der Weg zum Gedenkstein im Stadtpark.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November jährigt sich die Pogromnacht zum 80. Mal. Dieser Gedenktag soll in Hilden, wie gewohnt, begangen werden. Der Arbeitskreis „Stolpersteine in Hilden“ lädt für Samstag, 9. November, zu einer Gedenkveranstaltung ein. Mitglieder des Arbeitskreises, des Jugendparlaments, der theresienschule und des Helmholtz-Gymnasiums werden an den Orten, an denen Stolpersteine verlegt worden sind, Informationen zu den Personen und Gedichte vortragen, Kerzen aufstellen und Rosen ablegen. Dabei bewegen sich die Teilnehmer von den äußersten Punkten sternförmig auf den Gedenkstein im Stadtpark zu. Dort wird Bürgermeisterin Birgit Alkenings um 11.30 Uhr den Kranz der Stadt Hilden niederlegen. Um 12 Uhr findet der ökumenische Gottesdienst gegen das Vergessen unter dem Thema „Erinnern und Gedenken“ in der Reformationskirche statt. Gehalten wird er von Pfarrer Michael Füsgen und Pastoralreferent Robert Eiteneuer. Ein Urenkel von Erna Kaufmann, die im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde, besucht in diesem Jahr die Gedenkveranstaltung in Hilden. Über diese freundliche und dankbare Begegnung gibt es im Gottesdienst eine kurze Reflexion.