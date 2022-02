Veranstaltung zur Berufswahl in Hilden : Planung für Ausbildungsbörse läuft

Veranstaltung zur Berufswahl in Hilden

Hilden Die Planungen für die zehnte Hildener Ausbildungs- und Studienbörse laufen auf Hochtouren. Noch können sich Aussteller für die Veranstaltung am 30. April anmelden, teilte die Stadt mit.

(RP) Die Börse musste 2020 wegen Corona ausfallen, 2021 fand sie in einer ungewöhnliche Umgebung statt: Um eine möglichst gute Durchlüftung zu haben und damit das Ansteckungsrisiko zu minimieren, präsentierten sich die rund 70 Aussteller im oberirdischen Parkhaus der HDI-Versicherung an der Hofstraße.

In diesem Jahr soll die Ausbildungs- und Studienbörse wieder zu ihrem angestammten Platz im evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 zurückkehren. „Wir sind optimistisch, dass sich die Corona-Lage bis April deutlich entspannen wird, sodass die Ausbildungs- und Studienbörse stattfinden kann. Das Hygienekonzept passen wir der Situation entsprechend an“, kündigt Tanja de Vries an, Organisatorin der Ausbildungs- und Studienbörse im Team Wirtschaftsförderung.