Letzter Schultag in Hilden : Plakate erleichtern Abschied von der Grundschule

Letzter Schultag in Hilden

Hilden Plakate und Banner hängen an den Zäunen der Wilhelm-Busch-Schule in Hilden. Eltern der Viertklässler haben sie gestaltet, um ihren Kindern den Abschied von der Grundschule leichter zu machen.

Um den Viertklässlern der Wilhelm-Busch-Schule den Abschied von der Grundschule ein wenig leichter zu machen, haben deren Eltern Plakate und Banner gestaltet, die sich auf dem Weg zum Schultor und am Schuleingang angebracht haben. An beiden Standorten, Zur Verlach 42 und Richrather Straße 134, begleiteten die Schüler an ihren letzten Grundschultagen liebevolle Botschaften wie zum Beispiel „Wir sind stolz auf Dich, Anna“ oder „Geschafft – super, Nils!“