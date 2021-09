Hilden : Pinguine sitzen weiter auf dem Trockenen

Der Pinguinbrunnen ist schon lange versiegt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Wir haben bei der Verwaltung nachgefragt. Der Brunnen in dem Park an der Heiligenstraße muss repariert werden. Das ist laut Stadt aber nicht einfach.

Wasser sprudelt im Pinguinbrunnen in dem kleinen Park zwischen Heiligen- und Kirchhoffstraße schon länger nicht mehr – Anwohner Gerd Klein hat sich deswegen an die Stadt gewandt und nachgefragt, was denn da los sei. Eine Antwort habe er nicht erhalten und deswegen eine Bürgermonitor-Mail an die RP-Redaktion geschrieben.

„Wann mit der Reparatur vor Ort begonnen wird, ist nicht ganz klar. Dies liegt daran, dass erst eine Ausführung der Reparaturarbeiten begonnen werden kann, sobald alle Aufträge zu den einzelnen Gewerken vergeben werden konnten“, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn zwei Wochen nach unserer Anfrage. Die Arbeiten seien zwar nicht besonders umfangreich, allerdings sehr komplex. „Das Zusammenspiel mehrerer Gewerke ist notwendig, welche zeitlich aufeinander abgestimmt werden müssen.“

Grundsätzlich seien nur die Pumpe und Schalttechnik defekt. „Der Springbrunnen entspricht aber nicht den aktuellen Sicherheitsanforderungen und durfte nur unter dem Gesichtspunkt ,Bestandsschutz’ in seiner ursprünglichen Form betrieben werden. Da allerdings nun ein Ersatz der Pumpe und der Schalttechnik notwendig ist, ist ein Umbau der kompletten Brunnentechnik zur Anpassung an die aktuellen Vorschriften nötig“, berichtet Lina Schorn weiter. „Trotz allen Bemühens der Verwaltung und des beauftragten Fachplaners fehlen immer noch aktuelle beziehungsweise aktualisierte Angebote, was der aktuellen Auslastung der Unternehmen sowie den nicht großen, aber im Zusammenspiel vieler Unternehmen komplexen potentiellen Aufträgen geschuldet ist.“ Wann der Brunnen wieder sprudelt, steht also in den Sternen.

Seit 1987 stehen in dem kleinen, 1903 angelegten Park die Pinguine des Hildener Künstlers Hans-Peter Feddersen. Der Brunnen sprudelte ursprünglich an der Ecke Hochdahler-/Spindlerstraße. Dort sei er jedoch ständig Zerstörungen ausgesetzt gewesen, berichtete damals unsere Zeitung. Einer der Pinguine war sogar gestohlen worden. Die restlichen Bronzeplastiken wurden eingelagert, der Brunnen wurde eingeebnet. Die Pinguine sind Nachgüsse. Künstler Hans-Peter Feddersen stellte sie an dem neuen Standort persönlich auf. Bereits 2017 war der Brunnen defekt. Damals musste die Stadt ein Magnetventil austauschen lassen.