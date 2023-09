Wirtschaft in Hilden Neue Heimat mit Filmkulisse für Solago

Die Kundschaft für diese Produkte teile sich in etwa jeweils zur Hälfte in Gewerbetreibende, die große Anlagen installieren lassen möchten, sowie in Bastler, die sich ein Balkonkraftwerk im kompletten Set zur Selbstmontage kaufen. Rund 50 Solarmodule verlassen bereits jetzt jeden Tag die Halle in Hilden. „Die Nachfrage nach Photovoltaik ist riesig und wir wollen in Zukunft deutschlandweit ein Angebot machen“, kündigt Julian Dienst an. „Wegen des Klimaschutzes und hoher Energiepreise müssen wir die Menschen nicht von Photovoltaik überzeugen, sondern nur davon, dass wir der richtige Partner an ihrer Seite sind.“