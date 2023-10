Pflege im Kreis Mettmann Das ist ein Leuchtturm-Projekt für Demenzkranke

Die Seniorenarbeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. Wohnten früher gesunde Menschen während ihres Lebensabends noch lange zu Hause, wurden Senioren mit eingeschränkter Gesundheit nicht selten in speziellen Einrichtungen „verwahrt“. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Trotzdem gibt es auch heute noch riesige Unterschiede in der Altenpflege, beispielsweise im Bereich demenzieller Erkrankungen.