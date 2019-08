Hilden : Pfarre hat neuen Jugendreferenten

Hilden/Haan Die katholischen Pfarrgemeinden St. Jacobus Hilden und St. Chrysanthus und Daria Haan konnten ihren Mitarbeiterstab wieder mit einem Jugendreferenten ergänzen. Am 1. September tritt Kevin Kiewell seinen Dienst in Hilden und Haan an. Er ist Nachfolger für die Jugendreferentin Mirijam Held, die sich Mitte Juli nach knapp zwei Jahren aus Hilden und Haan verabschiedete.

