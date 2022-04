Evangelische Gemeinde in Hilden trauert : Pfarrerin Nicole Hagemann gestorben

Die Hildener Pfarrerin Nicole Hagemann hinterlässt zwei Kinder und ihren Ehemann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Am Sonntag starb sie nach langer Krankheit im Kreise ihrer Familie. Seit 2014 arbeitete die Hildenerin in ihrer Heimatstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(tobi) Die evangelische Kirchengemeinde trauert um Nicole Hagemann. Die für den Hildener Osten zuständige Pfarrerin ist am Sonntag, 3. April, im Alter von 43 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreis ihrer Familie verstorben, teilte die Gemeinde mit: „Nicole Hagemann wird eine große Lücke in unserer Gemeinde hinterlassen und in zahlreichen Erinnerungen und begonnenen Projekten weiterleben.“

Seit 2014 war Nicole Hagemann Pfarrerin in Hilden. Aber schon in den Jahren zuvor hat sie sich ehrenamtlich ins Gemeindeleben eingebracht und es aktiv mitgestaltet. „Schon in der Grundschule war ihr klar, dass sie eines Tages Gemeindepfarrerin werden möchte“, schreibt ihre Schwester Verena Kipp in einem berührenden Nachruf, der auf der Internetseite der Kirchengemeinde unter www.evangelisches-hilden.de zu finden ist.

Nicole Hagemann leitete schon früh den Kindergottesdienst. „Doch nicht nur hier brachte sie sich ein. Sie war über viele Jahre eine begeisterte Jugendmitarbeiterin, begleitete diverse Freizeiten, besuchte unzählige Fortbildungen und war einfach immer in der Gemeinde da, wenn man sie brauchte“, schreibt Verena Kipp.

Nicole Hagemann hatte die Gabe, Menschen mit Worten in ihren Bann zu ziehen. Von den Kleinsten in den evangelischen Kindertagesstätten, über die Heranwachsenden im Konfirmationsunterricht, die Eltern, Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher, Mitglieder in Gruppen und Kreisen bis hin zur Seelsorge und Trauerbegleitung hat sie jeder Begegnung ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt. Sie hat sich Zeit genommen für intensive und schwierige Gespräche, und gemeinsam mit ihren Gemeindegliedern gefeiert, gelacht und getrauert. Sie war als Pfarrerin präsent für ihre Gemeinde und hat allen in jeder Situation ein gutes Gefühl gegeben.

Für Veränderungen und Wandel in der Gemeinde war sie stets aufgeschlossen. „Neue Ideen wollte sie möglichst sofort umsetzen, ihre Leidenschaft konnte dabei ansteckend und mitreißend sein. Talente und Begabungen in anderen hat sie erkannt und gefördert, sodass jeder eine Aufgabe hatte“, teilte die Gemeinde mit. Ihr Herzensprojekt, das ,Sternenfeld‘ für Sternenkinder auf dem Hildener Südfriedhof, mache ihr Wirken auch über den Tod hinaus lebendig.

Ihre Schwester Verena Kipp schreibt in ihrem ergreifenden Nachruf: „Meine Schwester durfte nur kurz auf der Erde bleiben, aber ihre Fußspuren sind tief und in Stein gemeißelt. Sie werden fortbestehen, wir können sie uns betrachten, wann immer wir es wollen. Sie wird aus ihnen zu uns sprechen und die Kraft spenden, die wir zum Weiterleben benötigen.“ Nicole Hagemann hinterlässt zwei Kinder und ihren Ehemann.

Als Ort zum Trauern und Kondolieren wird bis Freitag, 8. April, täglich von 14 bis 18 Uhr die Reformationskirche am alten Markt geöffnet sein.

(tobi)