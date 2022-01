Interview Peter Gathen : „Eltern  überlassen Erziehung der Schule“

Info

Peter Gathen wurde in Germete, Kreis Warburg, geboren, nach der Realschule in Oberpleis folgte am Gymnasium in Königswinter das Abitur.

An der Pädagogischen Hochschule in Bonn studierte er Sport und Chemie für Sekundarstufe I.

Seit Februar 2011 war er Schulleiter der BvA, die seit 1990 in einem Zweckverband der Städte Langenfeld und Hilden geführt wird. Aktuell besuchen 1260 Schülerinnen und Schüler die Bettine an der Hildener Straße in Richrath.