Hildener Jazztage : „Genießt, so gut das eben im Moment möglich ist"

Peter Baumgärtner organisiert seit Beginn an die Hildener Jazztage. Ein Gespräch über letzte Vorbereitungen, Corona und die Zukunft.

Die Vorbereitungen für die Jazztage laufen auf Hochtouren – was steht in den letzten Tagen vorher noch alles an?

Baumgärtner Im Moment bin ich noch stark mit der Bewerbung beschäftigt. Ab morgen hängen Banner und Plakate in der Stadt. Auf der Jazz-Rally jetzt an Pfingsten in Düsseldorf verteile ich Flyer. Ansonsten läuft das Finetuning: Wer kommt wann an? Wer macht den Fahrdienst? Wer ist auf der Gästeliste? Hotelbelegung, die Backline besorgen etc. Wann werden die Flügel geliefert? Wie immer und das ist schön und gut so!

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Baumgärtner Ich freue mich auf hoffentlich viele Jazzfans, die alle wieder sichtbar sind und sich begegnen und austauschen. Da ich auch ein großer Fan des Jazzgesangs bin, freue ich mich auf Roberta Gambarini. Eine Künstlerin, die in New York mit der Crème de la Crème arbeitet, in Hilden zu haben, ist schon etwas sehr Besonderes.

Die Corona-Maßnahmen sind gefallen – gibt es trotzdem ein Konzept, mit dem Sie die Ansteckungsgefahr minimieren wollen?

Baumgärtner Wir machen das wie mittlerweile wieder fast alle Veranstalter: Wer sich schützen möchte, trägt eine Maske. Wer sie vergessen hat, bekommt eine an der Kasse kostenlos. Es ist aber nicht mehr darstellbar, dass es Pflicht ist. Meine Erfahrung ist, und ich bin kulturell schon lange wieder unterwegs, dass die Menschen sehr gut auf sich aufpassen. In einer Schlange oder bei einem Toilettengang eine Maske aufzuziehen, halte ich auch für sinnvoll. Eigenverantwortung ist gefragt. In der Jazzschmiede hat das in den letzten Monaten sehr gut funktioniert. Unsere Spielstätten sind außerdem alle gut belüftet, und Open-air ist das ja sowieso kein Problem. Auf viele Begrüßungsküsschen würde ich aber eventuell noch verzichten ... das fällt mir persönlich aber auch schwer!

Gibt es für alle Konzerte noch Karten? Wo müssen die Jazzfans schnell sein?

Baumgärtner Schnell wäre ich jetzt bei allen kleineren Locations wie dem Kunstraum, QQ-Tec , der Reformationskirche und der Gottschalksmühle.

Die Finanzierung ist immer wieder Thema – können Sie jetzt schon sagen, ob es auch im kommenden Jahr noch die Jazztage in Hilden geben wird?

Baumgärtner Wat mut, datt mut! Ich denke, das wird so sein. Ich arbeite da jetzt schon daran. Kultur ist so wichtig für die Menschen. Ich habe das gerade letzten Samstag bei einem Konzert als „Trommler“ mit Accordion Affairs in Erkrath in der Kirche selber gespürt. Da war eine große, dankbare Begeisterung, dass es das wieder gibt. Plötzlich waren sie alle da! Das als Schlusswort an die Menschen: Geht raus, bewahrt Achtsamkeit, begegnet euch, reflektiert, diskutiert, auch über Musik, genießt, so gut das eben im Moment möglich ist. Aber voller Angst sich in den eigenen vier Wänden zu verkriechen bringt uns nicht weiter. Lebt Demokratie und Gemeinsinn und lasst euch impfen!

