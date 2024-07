Pen and Paper in Hilden Rollenspielnachmittag in der Stadtbibliothek

Wer schon immer Interesse hatte, in die Welt der Rollenspiele einzutauchen oder einfach mal neue Rollenspielsysteme zu testen, hat am Samstag, 24. August, von 15 bis 20 Uhr in der Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, erneut die Gelegenheit dazu.