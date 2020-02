Kinderkarneval in der Stadthalle : Party mit Lizenz zum Bonbon-Werfen

Hilden Die Karnevalsfeier für Kinder der Hildener Narrenakademie in der Stadthalle kostet nur drei Euro Eintritt und verspricht Riesenspaß für junge Jecke. Die Mädchen und Jungen sind (fast) alle bunt kostümiert.

Mutter Tina kommt ganz pünktlich zum Einlass für die traditionelle Kinderkarnevalsparty in der Stadthalle: Als Cowgirl. An der Hand hat sie zwei Ninja-Krieger in schwarzen Kostümen mit Gold –Roter-Litze. Die beiden blicken ziemlich gefährlich aus braunen Augen über ihren Mundschutz und wissen nicht so recht, ob sie ihre Namen, Tim und Noah, verraten sollen. Bevor sie aber ihre Plastik-Schwerter schwingen, kommt ein energisches: „Mama, ich muß pullern!“, vom jüngeren, dreijährigen Krieger. Tim (6) trifft inzwischen auf Philipp, der heute als Fußballer geht. Und dann gesellen sich noch Lisa (ein als Prinzessin gewandeter und auf schrecklich geschminkter blonder Vampir) und ihre engelsgleiche Schwester Julia dazu. Die jungen Jecken kennen sich aus Kindergarten und Schule. Mama Jenny hat noch die Flügel im Gepäck für die Jüngste. Sie freut sich: „Der Kinderkarneval in Hilden ist immer so nett gemacht.“ Und man weiß ja auch nie wie das Wetter am Rosenmontag wird. Inzwischen sind auch Mutter Angela als Micky Mouse - und ihre Mini-Maus Letitia vor Ort. Beide würden Herrn Disney mit ihrem Outfit Freude bereiten. „Weil wir das einfach süß finden.“ Sieht auch so aus. Angela ergänzt: „Ich habe mich mit anderen Müttern aus dem Kindergarten verabredet. Diese Kinderparty ist toll. Wir können uns treffen und die Kinder dürfen sich in der Halle auch frei bewegen.“ Im großen Gedränge beim Einlass – Kinderwagen müssen schließlich auch rein – trifft man auf einen Vater im pinken Plüsch. Dazu gehört etwas Mut und die Idee, „Pink Panter“ zu sein. Massimo ist zum ersten Mal mit seiner Frau Tanja und zwei zauberhaften Prinzessinnen unterwegs: „Wir haben den Termin aus dem Internet. Und sind gespannt.“