Austausch : Musiker aus Warrington kommen nach Hilden

Hilden Seit mehr als 30 Jahren pflegt die Musikschule Hilden eine Partnerschaft mit dem Warrington Youth Orchestra, kurz WYO, aus Hildens englischer Partnerstadt. Diese über die vielen Jahre gewachsene, enge und ausgesprochen freundschaftliche Partnerschaft konnte weder durch den Brexit noch Corona-bedingte Verschiebungen der geplanten Begegnungen getrübt werden.

Vor der Ankunft in Hilden finden sich die Musikerinnen und Musiker am Samstag, 22. Oktober, zunächst in der Jugendherberge Bad Marienberg zu einem Probenwochenende zusammen. Hier beginnen sie mit der Erarbeitung des Programms für das gemeinsame Konzert, das fester Bestandteil der Begegnung ist. An den weiteren Tagen stehen für die englischen Gäste neben weiteren Proben verschiedene Ausflüge an, so beispielsweise ins Neandertal, nach Wuppertal, Köln, Bonn und ins Ruhrgebiet. Auch ein gemeinsamer Bowling-Abend sowie weitere Aktivitäten mit den Gastfamilien stehen auf dem Programm. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die Besichtigung Hildener Sehenswürdigkeiten wie des Wilhelm-Fabry-Museums mit der historischen Kornbrennerei und der Reformationskirche. An diesem Tag (Donnerstag, 27. Oktober) schließt sich dann der offizielle Empfang der englischen Gäste durch Bürgermeister Claus Pommer im Alten Ratssaal im Bürgerhaus an.